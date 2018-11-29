Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

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