Футбол
Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России
Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную РоссииИзвестия18:08
Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Известия18:08
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Футбол
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Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
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"Порту" и "Шальке" в очном матче пятого тура сражались за первое место в группе D Лиги чемпионов.
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«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве
Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
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Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год
Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
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СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена
Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
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Гризманн завязал шнурки мальчику, сопровождавшему игрока перед матчем с «Монако»
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Обновлено в 20:08