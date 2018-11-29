Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России
Известия
вчера в 18:08

Российский футбольный союз (РФС) намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года, и провести для игроков прощальный матч.
Известиявчера в 18:08
с чего всё началось

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Известиявчера в 18:08

Подробнее о событии

Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 21:00

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Газета.Ruвчера в 19:49

Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов могут провести прощальный матч за сборную

Sport24.ruвчера в 19:36

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Матч ТВвчера в 19:08

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Sportbox.RUвчера в 19:08

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Чемпионатвчера в 18:41

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Известиявчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 01:40
Футбол

Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов

Обновлено в 01:41
Футбол

Каррера анонсировал открытие своего сайта

Напомним, Каррера принял Спартак в сезоне-2016/17 и привел команду к победе в чемпионате России.
Обновлено в 01:41
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Тухель доказал, что он лучший тренер в мире»

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.
Обновлено в 01:03
Футбол

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи

Обновлено в 01:33
Футбол

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы

«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обновлено в 00:43
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Главный тренер «Копенгагена» понимает сложность матча с «Зенитом»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен рассказал о своих ожиданиях перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».
Обновлено в 01:34
Футбол

«Рапид» рассчитывает на победу в матче Лиги Европы против «Спартака»

"Рапид" занимает последнее место в группе G Лиги Европы, набрав 4 очка. "Спартак" с 5 очками занимает второе место.
Обновлено в 00:00
Футбол

Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение

В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Игроки «Анжи» посетили детский дом с благотворительной акцией

Футболисты «Анжи» Иван Новосельцев, Юрий Дюпин, Павел Долгов и Гаэль Ондуа и тренер команды Ренат Избулатов посетили специальный коррекционный детский дом в Каспийске.
Обновлено в 00:31
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

Азар не сыграет в матче с ПАОКом

Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 10:18
ещё по теме
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное