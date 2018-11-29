Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России
Известия
18:08

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Известия18:08

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Акинфеев, Игнашевич и Жирков сыграют прощальный матч за сборную России

Sport24.ru19:36

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Матч ТВ19:08

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Sportbox.RU19:08

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Чемпионат18:41

Акинфеев и Игнашевич сыграют за сборную России

Экономика сегодня18:38

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Известия18:08
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:55
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Обновлено в 19:24
Футбол

Дубль Мертенса помог «Наполи» одержать победу над «Црвеной Звездой»

Обновлено в 17:17
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено в 19:02
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Обновлено в 14:34
Футбол

Клопп превратил «Ливерпуль» в настоящую машину

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель положительно отозвался о Юргене Клоппе.
Обновлено в 19:39
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 19:16
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 18:32
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол

Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече.
Обновлено в 16:16
Футбол

Кононов заступился за Глушакова перед обсуждающими его СМИ и фанатами

Обновлено в 09:53
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Обновлено в 18:41
Футбол

«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве

Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 17:26
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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