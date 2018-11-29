Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную
НТВ
04:04

Ожидается, что в прощальном матче, организацией которого сейчас занимается РФС, примут участие вратарь Игорь Акинфеев, защитник Сергей Игнашевич, а также полузащитники Юрий Жирков и Александр Самедов. Как сообщают «Известия», эти футболисты могут сыграть в одном из товарищеских матчей в 2019 году.
НТВ04:04
с чего всё началось

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Известиявчера в 18:08

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Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 21:00

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Газета.Ruвчера в 19:49

Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов могут провести прощальный матч за сборную

Sport24.ruвчера в 19:36

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Матч ТВвчера в 19:08

Товарищеский матч сборной в 2019 году может стать прощальным для Акинфеева, Жиркова и Игнашевича

Sportbox.RUвчера в 19:08

Акинфеев, Игнашевич и Жирков проведут прощальный матч за сборную России

Чемпионатвчера в 18:41

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Известиявчера в 18:08
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
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Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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