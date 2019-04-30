Акинфеев: ЦСКА не наиграл на Лигу чемпионовГазета.Ru 16:50

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что думает по поводу выступления команды в текущем сезоне, передает "Советский спорт". По словам капитана армейцев, футболисты в этом сезоне не смогли наиграть на путевку в Лигу чемпионов.

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Акинфеев: ЦСКА не наиграл на Лигу чемпионов

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