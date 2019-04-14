Экономика

Акимов заявил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждаетсяТАСС вчера в 08:42

Вопрос приватизации "Совкомфлота" в настоящее время не обсуждается, сообщил ТАСС вице-премьер Максим Акимов. В феврале Минэкономразвития сообщало, что не меняет запланированную для продажи долю "Совкомфлота" и продолжает поиск инвестора.
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Члены правительства не обсуждают приватизацию Совкомфлота

News.ruвчера в 09:17

«Совкомфлот» приватизировать не будут

АБНвчера в 23:09

Вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается

Коммерсантъвчера в 15:17

Акимов: вариант приватизации «Совкомфлота» не обсуждается

Экономика сегодня05:06

Акимов заявил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается

ТАССвчера в 08:42
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Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Общество

Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов

Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Политика

В Киеве в преддверии приезда Порошенко усилили охрану возле стадиона

В украинской столице сотрудники правоохранительных органов усилили охрану в районе национального спортивного комплекса «Олимпийский», куда намерен приехать президент Украины Пётр Порошенко для дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Милонов прокомментировал свое избиение в Петербурге

Читайте материал: "В Петербурге администратор штрафстоянки избил депутата Милонова".
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Украинцы на телегах пытались нелегально ввезти в Белоруссию сало

Трое украинских граждан попытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограммов сала.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»

Обновлено в 04:59
Общество

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших домов популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Наука

Учёные нашли способ «скачать» мозг на компьютер

Обновлено вчера в 05:09
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Первые «товарные» кроссоверы Haval F7 российской сборки поступят к дилерам Haval после майских праздников.
Обновлено 12 апреля в 11:45
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Обновлено в 06:01
Гаджеты

Нидерландские антимонопольщики заинтересовались Apple

Нидерландское управление по делам потребителей и рынков (ACM) намерено выяснить, не злоупотребляет ли Apple положением, которое занимает магазин приложений App Store.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца

Обновлено в 05:51
Кино

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50
Здоровье

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Футбол

Йоветич получил серьезную травму колена в матче «Монако» с «Реймсом»

Черногорский форвард футбольного клуба «Монако» Стеван Йоветич травмировался в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата с командой «Реймс», сообщает 14 апреля L’Equipe.
Обновлено в 04:03
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Российская судоходная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», сокращенное - ПАО «Совкомфлот». Штаб-квартира - в Санкт-Петербурге. Учреждена на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 863-р.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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