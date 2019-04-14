Акимов заявил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждаетсяТАСС вчера в 08:42

Вопрос приватизации "Совкомфлота" в настоящее время не обсуждается, сообщил ТАСС вице-премьер Максим Акимов. В феврале Минэкономразвития сообщало, что не меняет запланированную для продажи долю "Совкомфлота" и продолжает поиск инвестора.

Акимов заявил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается

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