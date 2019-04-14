Экономика
Акимов заявил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждаетсяТАСС вчера в 08:42
Вопрос приватизации "Совкомфлота" в настоящее время не обсуждается, сообщил ТАСС вице-премьер Максим Акимов. В феврале Минэкономразвития сообщало, что не меняет запланированную для продажи долю "Совкомфлота" и продолжает поиск инвестора.
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Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Авто
Китайцы тестируют вертикальные парковки
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:21
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено вчера в 03:10
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Sunday Times назвало Солсбери лучшим местом для проживания в Британии
Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено 12 апреля в 03:50
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено вчера в 10:05
Авто
Россияне определили критерии надёжности автомобилей
Большинство россиян оценивают надёжность автомобилей по публикациям специализированных изданий.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Лондоне атаковали машину посла Украины
Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»
Защитник ЦСКА, который был удален в матче с "Оренбургом" (2:3) за две желтые карточки после игры вышел к прессе, чтобы высказаться по эпизоду с удалением.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
При обстреле ВСУ окраин Донецка ранена мирная жительница
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
Рядовой ВСУ прострелил ногу командиру
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Хакеры выкрали личные данные тысяч сотрудников ФБР
Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.
Обновлено вчера в 07:46
Здоровье
Врачи назвали 9 схожих с аутизмом состояний ребенка
Группа врачей из США после проведения исследования назвала 9 состояний ребенка, которые схожи с признаками аутизма.
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Первая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено 12 апреля в 17:27
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Кроллы в бою с Ломаченко
Видео нокаута британца Энтони Кролла, который потерпел поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко, появилось в Сети.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана
Саудовская Аравия выразила поддержку военному совету Судана, который взял на себя управление страной, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление властей королевства.
Обновлено вчера в 19:35
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено 12 апреля в 15:24