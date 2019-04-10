Политика
Акимов прокомментировал призывы США к интернационализации СевморпутиРИА Новости 07:32
Призывы США к интернационализации Северного морского пути не должны превратиться в методы нечестной борьбы в Арктике, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Международного арктического форума.
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Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Игры
Смена ника в PlayStation Network появится завтра — Sony поделилась деталями
При возникновении трудностей Sony рекомендует вернуть свой оригинальный идентификаторы, что должно решить «большинство проблем».
Обновлено в 08:33
Наука
Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру
Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Петербурга
Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Третьяковке началась реставрация картины Репина
Обновлено в 08:31
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Политика
Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу
Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Общество
Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок
Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено вчера в 05:28
Авто
Новый Bentley Flying Spur интригует первым тизером
Британцы готовят к премьере Bentley Flying Spur нового поколения.
Обновлено в 09:12
Спорт
Загитовой посоветовали уйти из спорта
Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей
Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Единоборства
Кличко может вернуться на ринг за 100 миллионов долларов
Обновлено в 04:00
Авто
Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети
Предположительно, внешность обновленного Toyota Highlander унаследует дизайнерские черты от новых версий моделей компании.
Обновлено в 06:19
Политика
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Космос
Ученые впервые представят реальный снимок черной дыры
В среду астрономы всего мира одновременно проведут шесть пресс-конференций, на которых представят первое реальное изображение черной дыры, полученное с помощью телескопа Event Horizon (EHT).
Обновлено 07 апреля в 04:50
Общество
Мантуров поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года
Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Виктория Боня кардинально сменила имидж
Обновлено вчера в 09:02
Гаджеты
Представлены три новые мобильные платформы от Qualcomm
Еще в платформу Snapdragon 730 интегрировали четвертое поколение движка Qualcomm AI Engine, а он обеспечит более высокую производительность в работе систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:27
Политика
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04