Политика

Акимов прокомментировал призывы США к интернационализации СевморпутиРИА Новости 07:32

Призывы США к интернационализации Северного морского пути не должны превратиться в методы нечестной борьбы в Арктике, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Международного арктического форума.
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Грузопоток Севморпути в 2019 г вырастет до 29-30 млн тонн

ПРАЙМ07:47

Максим Акимов: Северный морской путь — дорогой проект, но он окупится

РИА Новости08:00

Объем грузопотока по Севморпути достиг 20 млн тонн

Метагазетавчера в 03:39
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Общество

Медведев рассказал о двойке в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Игры

Смена ника в PlayStation Network появится завтра — Sony поделилась деталями

При возникновении трудностей Sony рекомендует вернуть свой оригинальный идентификаторы, что должно решить «большинство проблем».
Обновлено в 08:33
Наука

Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру

Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина

В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Политика

Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Третьяковке началась реставрация картины Репина

Обновлено в 08:31
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Политика

Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Общество

Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок

Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами

Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено вчера в 05:28
Авто

Новый Bentley Flying Spur интригует первым тизером

Британцы готовят к премьере Bentley Flying Spur нового поколения.
Обновлено в 09:12
Спорт

Загитовой посоветовали уйти из спорта

Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Авто

АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации

Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено в 07:43
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Политика

В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Единоборства

Кличко может вернуться на ринг за 100 миллионов долларов

Обновлено в 04:00
Авто

Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети

Предположительно, внешность обновленного Toyota Highlander унаследует дизайнерские черты от новых версий моделей компании.
Обновлено в 06:19
Политика

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже

Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Космос

Ученые впервые представят реальный снимок черной дыры

В среду астрономы всего мира одновременно проведут шесть пресс-конференций, на которых представят первое реальное изображение черной дыры, полученное с помощью телескопа Event Horizon (EHT).
Обновлено 07 апреля в 04:50
Общество

Мантуров поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Виктория Боня кардинально сменила имидж

Обновлено вчера в 09:02
Гаджеты

Представлены три новые мобильные платформы от Qualcomm

Еще в платформу Snapdragon 730 интегрировали четвертое поколение движка Qualcomm AI Engine, а он обеспечит более высокую производительность в работе систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 03:30
Политика

Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах

Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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