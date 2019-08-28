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РБКАкимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Акимов считает, что необходимо менять подход к пропаганде безопасности на дорогах. Так, вместо методических курсов, программ и учебников он предложил использовать аккаунты лидеров общественного мнения в соцсетях.
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У Бузовой 15 миллионов подписчиков. Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит, она наверняка ответственный, патриотичный человек. Надо к ней прийти, заплатить, если надо.
— Максим Акимов, российский политикРЕН ТВ 15:46
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