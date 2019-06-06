Экономика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБКоммерсантъ 02:57
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
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с чего всё началось
По словам Акимова, «Яндекс» важен для национальной и даже глобальной экономики и обеспечивает мировое лидерство России по «ряду очень чувствительных позиций», передает «Интерфакс».Известия03:22
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика
Трамп предупредил Китай о возможном повышении пошлин
Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Пекин о возможности очередного повышения пошлин, отметив при этом, что в торговых переговорах с Китаем происходит много "интересного".
Обновлено в 04:34
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Единоборства
Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Авто
Новый кроссовер BMW X5 M получит 600-сильный мотор
Фотошпионы заметили на Нюрбургринге тестовый прототип нового поколения кроссовера BMW X5 в исполнении M. Еще только начался июнь, а баварцы уже выпустили 4 полноценные модели M-семейства: X3 M, X4 M, M8 Coupe и M8 Convertible.
Обновлено в 08:41
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Кино
Мединский: прокатчик вырезал из «Рокетмена» полторы минуты
Российских зрителей лишат полутора минут картины «Рокетмен». Именно столько экранного времени из фильма вырезал прокатчик.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Экономика
Топилин назвал регионы с самым бедным населением
По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Политика
Рада вновь проигнорировала законопроект Зеленского
Верховная Рада вновь не стала включать в повестку дня проект закона, который ранее зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:15
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Политика
Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО
Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Происшествия
На улице Глинки трактор с водой проехался по иномарке
Обновлено в 15:03
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Экономика
Россиянок поддержат за рождение первенца
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Общество
Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России
Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 11:18
Игры
E3 2019: сюжетный трейлер ролевой игры GreedFall рассказывает о столкновении двух культур
Обновлено в 11:48
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42