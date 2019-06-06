Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБКоммерсантъ 02:57

с чего всё началось

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.

Политика Трамп предупредил Китай о возможном повышении пошлин Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Пекин о возможности очередного повышения пошлин, отметив при этом, что в торговых переговорах с Китаем происходит много "интересного".

Игры Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.

Единоборства Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.

Происшествия В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Авто Новый кроссовер BMW X5 M получит 600-сильный мотор Фотошпионы заметили на Нюрбургринге тестовый прототип нового поколения кроссовера BMW X5 в исполнении M. Еще только начался июнь, а баварцы уже выпустили 4 полноценные модели M-семейства: X3 M, X4 M, M8 Coupe и M8 Convertible.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.

Происшествия Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.

Кино Мединский: прокатчик вырезал из «Рокетмена» полторы минуты Российских зрителей лишат полутора минут картины «Рокетмен». Именно столько экранного времени из фильма вырезал прокатчик.

Шоу-бизнес Нюша показала подписчикам семимесячную дочку Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.

Экономика Топилин назвал регионы с самым бедным населением По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Политика Рада вновь проигнорировала законопроект Зеленского Верховная Рада вновь не стала включать в повестку дня проект закона, который ранее зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.

Спорт Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.

Политика Михаил Горбачев в больнице работает над книгой Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Общество В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.

Политика Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.

Экономика Россиянок поддержат за рождение первенца Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Общество Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.