Экономика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБКоммерсантъ 02:57

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
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с чего всё началось
По словам Акимова, «Яндекс» важен для национальной и даже глобальной экономики и обеспечивает мировое лидерство России по «ряду очень чувствительных позиций», передает «Интерфакс
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Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

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Власти пообещали защитить «Яндекс» от административного давления

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«Мы сделаем все, чтобы компания не пострадала». Вице-премьер Акимов — о требовании ФСБ к «Яндексу»

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Правительство обещает защитить Яндекс от чрезмерного административного давления

Эхо Москвы03:31
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Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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