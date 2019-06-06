Экономика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБКоммерсантъ 02:57

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Читать в источнике
с чего всё началось

В правительстве пообещали оградить «Яндекс» от чрезмерного административного давления

Правительство РФ сделает все, чтобы "Яндекс" не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.
Интерфакс02:33

Подробнее о событии

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Lenta.ru04:25

Власти пообещали защитить «Яндекс» от административного давления

Ведомости04:01

Правительство обещает защитить Яндекс от чрезмерного административного давления

Эхо Москвы03:31

В правительстве пообещали спасти «Яндекс» от чрезмерного давления

Известия03:22

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Коммерсантъ02:57

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Телеканал 360°02:56

В правительстве пообещали оградить «Яндекс» от чрезмерного административного давления

Интерфакс02:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

У Лидии Федосеевой-Шукшиной обострилась мерцательная аритмия

Обновлено в 10:30
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Авто

Продажи автомобилей в России упали на 7%

"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено в 03:25
Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Общество

В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.
Обновлено в 09:14
Теннис

Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 10:46
Культура

Мединский рассказал, когда откроется концертный зал Мариинского театра

Концертный зал Мариинского театра откроется осенью 2019 года.
Обновлено в 11:27
Политика

В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Обновлено в 08:10
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Политика

Трамп предупредил Китай о повышении пошлин

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Футбол

Вице-президент ФИФА арестован в Париже

Вице-президент ФИФА и глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад задержан в Париже, сообщает AP.
Обновлено в 09:36
Общество

Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов

Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Движение на 35 километре МКАД восстановили

На внутренней стороне 35 километра МКАД в районе Северного Бутова загорелся автомобиль.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном

5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Политика

Рада упростила получение украинского гражданства

Если человеку отказывают, то ему поможет также решение суда, которое подтверждает тот факт, что он участвовал в так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе.
Обновлено в 07:19
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Общество

Восстановлена хронология отравления Алибасова

Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное