Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два годаРБК 01:43
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:15, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес
Маленький хвостик и короткое платье: Нюша показала подросшую дочь
Девочка одета в платье в тон цветовой гаммы одежды мамы. — подписала фото певица названием своей песни.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о возвращении Хуммельса
Боруссия намерена вернуть защитника Баварии Матса Хуммельса, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 00:29
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Отвечая на критику передачи "Жить здорово", посвященной заболеваниям, вызывающим слабоумие у детей, телеведущая Елена Малышева в беседе с "Говорит Москва" посоветовала всем возмутившимся из-за некорректного использования терминов посмотреть передачу полностью.
Обновлено вчера в 10:07
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Наука
Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом
Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Авто
Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW
Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Космос
Ученый оценил риск столкновения Земли с астероидами
Обновлено в 19:00
Общество
Стала известна судьба переданного Алибасову «кота-самозванца»
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал PR-директор продюсера Вадим Горожанкин.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено в 16:00
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 7 тысяч человек
Обновлено в 19:57