Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два годаРБК 01:43

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

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