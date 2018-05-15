Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два годаРБК 01:43

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.

Политика Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Кино Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Политика Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.

Общество Бари Алибасова отправят на реабилитацию в Казахстан Продюсера Бари Алибасова отправят выздоравливать в Казахстан, после того как он выпил средство для прочистки труб.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Кино Скончался режиссер Франко Дзеффирелли Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.

Культура Экс-директор ЧАЭС возмутился сериалом «Чернобыль» Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют, — заявил Грамоткин в эфире "России 24" Экс-директор Чернобыльской АЭС подчеркнул, что люди работали в тяжелейших условиях, поэтому не позволяли себе выпивать.

Шоу-бизнес Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале "Клон", недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.

Политика Трамп поведал об НЛО и обвале рынка Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).

Политика Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского относительно привлечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

Происшествия СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российские электросети В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.

Политика В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».

Общество Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах» Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».

Наука Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.

Политика В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).

Шоу-бизнес Татьяна Терешина дала сыну двойное имя После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.