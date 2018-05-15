Экономика

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два годаРБК 01:43

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
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5G – через два года. В правительстве определились, когда силовики попрощаются с секретными частотами

Фонтанка.Ру07:32

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

РБК01:43

5G в России не будет еще два года

Readovka News05:48

К 2021 году в РФ могут быть выделены частоты для создания сетей 5G

ЮграPRO07:01

Приоритет в создании сетей 5G на территории РФ будет отдан российским компаниям

ПРАЙМ00:49
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Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

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Футбол

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Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
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Культура

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Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют, — заявил Грамоткин в эфире "России 24" Экс-директор Чернобыльской АЭС подчеркнул, что люди работали в тяжелейших условиях, поэтому не позволяли себе выпивать.
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Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем

Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале "Клон", недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.
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Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
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Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского относительно привлечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
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В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.
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Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
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«Аэрофлот» прокомментировал дебош на рейсе Барселона — Москва

Ранее Gazeta.SPb рассказала о дебошире на рейсе Барселона — Москва.
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Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

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В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).
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На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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