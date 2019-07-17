Общество
Акимов показал образец российского электронного паспортаИзвестия 15:26
Вице-пpемьер России Максим Акимов, кyрирующий в пpaвительстве вопросы транспорта и цифрового рaзвития, в срeду, 17 июля, показал жyрналистaм, кaк бyдет выглядeть электронный пacпорт граждaнина РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Космос
Ars Technica (США): с космическим кораблем «Федерация», разработанным в России, не все гладко (Ars Technica)
Обновлено в 04:05
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено в 20:57
Хоккей
Панарин приступил к тренировкам с «Рейнджерс»
Обновлено в 13:59
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения
В список попали 16 уральских и сибирских регионов страны. Об этом свидетельствуют данные исследования «Новых Известий».
Обновлено в 07:07
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе
12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.
Обновлено в 23:04
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Гаджеты
«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов
"Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 19:43
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Здоровье
Врачи предупредили об опасности холодного лета
Прохладное лето негативно влияет на некоторых людей.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Здоровье
Военные медики ЦВО завершили вакцинацию населения в Тулунском районе
Медицинские подразделения Центрального военного округа завершили профилактические мероприятия по предупреждению гепатита А и дизентерии среди населения в населенных пунктах Тулунского района Иркутской области, попавшие в зону подтопления.
Обновлено в 12:43
Авто
Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии
В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 23:23
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
Политолог назвал информационной войной заявление генсека НАТО по ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у нее шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено 15 июля в 03:39
Политика
Трамп подтвердил отказ США продавать F-35 Турции
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла информацию ряда СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж.
Обновлено в 15:55
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падать
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено в 10:47
Политика
Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату
Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
Обновлено в 04:45
Авто
Продажи АвтоВАЗа в Европе упали на 28%
По итогам июня продажи АвтоВАЗа в странах Евросоюза снизились на 28% и составили 404 машины.
Обновлено в 10:06
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08