Общество

Акимов показал образец российского электронного паспортаИзвестия 15:26

Вице-пpемьер России Максим Акимов, кyрирующий в пpaвительстве вопросы транспорта и цифрового рaзвития, в срeду, 17 июля, показал жyрналистaм, кaк бyдет выглядeть электронный пacпорт граждaнина РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Обсудить108

Подробнее о событии

Электронные паспорта выдадут досрочно

Коммерсантъ18:32

Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

ТАСС12:00

Акимов показал образец российского электронного паспорта

РИА Новости20:28

Власти показали образец электронного российского паспорта

РБК14:22

Россиянам показали их новые паспорта

Lenta.ru12:15

Электронные паспорта РФ начнут выдавать в июле 2020 года

Интерфакс10:41

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

RT на русском18:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:35, Ашберн
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Космос

Ars Technica (США): с космическим кораблем «Федерация», разработанным в России, не все гладко (Ars Technica)

Обновлено в 04:05
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено в 13:02
Общество

Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире

Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено в 20:57
Наука

Противораковый препарат помог выбрать клетки с половиной хромосом

Обновлено в 09:28
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Хоккей

Панарин приступил к тренировкам с «Рейнджерс»

Обновлено в 13:59
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения

В список попали 16 уральских и сибирских регионов страны. Об этом свидетельствуют данные исследования «Новых Известий».
Обновлено в 07:07
Политика

В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе

12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.
Обновлено в 23:04
Здоровье

ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба

Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Гаджеты

«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов

"Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 19:43
Политика

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Здоровье

Врачи предупредили об опасности холодного лета

Прохладное лето негативно влияет на некоторых людей.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок

Обновлено в 19:49
Здоровье

Военные медики ЦВО завершили вакцинацию населения в Тулунском районе

Медицинские подразделения Центрального военного округа завершили профилактические мероприятия по предупреждению гепатита А и дизентерии среди населения в населенных пунктах Тулунского района Иркутской области, попавшие в зону подтопления.
Обновлено в 12:43
Авто

Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии

В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 23:23
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие

Политолог назвал информационной войной заявление генсека НАТО по ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у нее шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено 15 июля в 03:39
Политика

Трамп подтвердил отказ США продавать F-35 Турции

Обновлено вчера в 15:55
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла информацию ряда СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж.
Обновлено в 15:55
Экономика

Реальные доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено в 10:47
Политика

Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату

Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
Обновлено в 04:45
Авто

Продажи АвтоВАЗа в Европе упали на 28%

По итогам июня продажи АвтоВАЗа в странах Евросоюза снизились на 28% и составили 404 машины.
Обновлено в 10:06
Наука

Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана

При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
ещё по теме
Главное