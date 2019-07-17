Общество
Акимов показал образец российского электронного паспортаИзвестия вчера в 15:26
Вице-пpемьер России Максим Акимов, кyрирующий в пpaвительстве вопросы транспорта и цифрового рaзвития, в срeду, 17 июля, показал жyрналистaм, кaк бyдет выглядeть электронный пacпорт граждaнина РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Просто выдать электронную карточку и не рассказывать о ее преимуществах смысла не будет. У людей в возрасте есть некое недоверие к таким техническим новинкам — и к этому надо относиться с вниманием и уважением.
— Дмитрий Медведев, российский политикКоммерсантъ вчера в 18:32
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Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено 16 июля в 21:03
Интернет
FaceApp может сливать фотографии пользователей
Больше всего людей смутил пункт в пользовательском соглашении, где компания берёт на себя право использовать имя, фотографии и данные местоположения человека в личных и коммерческих целях.
Обновлено в 02:15
Космос
Уфолог обнаружил на Луне череп инопланетянина
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Мексиканского наркобарона Коротышку приговорили к пожизненному сроку
Суд в США приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка, к пожизненному сроку и еще к 30 годам тюрьмы, сообщает Regnum со ссылкой на Reuters.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
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Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье
Шоковая терапия. Финский подросток попал в развалившуюся российскую больницу
Подросток из Финляндии испытал шок, попав в инфекционное отделение в Вышнем Волочке Тверской области.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
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Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
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Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
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Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
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Турчинов: Украина сможет уничтожить Крымский мост за несколько минут
Обновлено 15 июля в 10:53
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На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
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«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств
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Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги
Залит первый бетон в основание станций канатной дороги между РФ и КНР.
Обновлено в 01:08