Общество
В России представили паспорта будущегоГазета.Ru 16:36
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке. Ее срок годности будет 10 лет, после чего гражданин может продлить его. Ранее назвали сроки окончания действия бумажных паспортов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО
Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.
Обновлено в 16:14
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Гаджеты
Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей
В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова раскритиковала «состарившихся» звезд
Звезда раскритиковала коллег, которые решили показать себя в старости.
Обновлено в 10:49
Политика
Украину без транзита российского газа ожидает катастрофа: мнение
Украину может настигнуть техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:08
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Обновлено в 12:55
Экономика
Компания экс-советника Якунина купит основанного Ротенбергом девелопера
Участники сделки Компанию "РГ-Девелопмент" в 2013-м основал Аркадий Ротенберг (занимает 41-е место в последнем рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России", его состояние оценивается в $2,6 млрд).
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана
В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Политика
Суд в Москве продлил арест 13 украинским морякам
Лефортовский суд Москвы сегодня, 17 июля, продлил арест 13 из 24 украинских моряков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Автомобиль снес пешеходов в Сочи, погибли два человека
Обновлено в 16:12
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Черышев назвал лучший момент в своей карьере
Обновлено в 12:19
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено 15 июля в 03:59
Политика
Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса
Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Политика
Володин допустил точечные изменения в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места С-400
Аналитики американской частной компании Stratfor назвали минусы росссийских зенитных управляемых ракет (ЗУР), которыми оснащен комплекс С-400.
Обновлено 15 июля в 22:12
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 18:14
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Обновлено в 00:01