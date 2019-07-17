Общество

В России представили паспорта будущегоГазета.Ru 16:36

Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке. Ее срок годности будет 10 лет, после чего гражданин может продлить его. Ранее назвали сроки окончания действия бумажных паспортов.
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