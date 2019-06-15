Политика
Акимов оценил потенциал российско-китайского сотрудничестваNewInform 02:53
Регионы РФ готовы взаимодействовать с китайской стороной в рамках реализации проектов в области электроэнергетики, добывающей промышленности, развития сотрудничества в сфере авиастроения и телекоммуникаций, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в субботу, 15 июня, на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:00, Вашингтон
Политика
Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД
Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 23:36
Политика
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Обновлено 13 июня в 06:42
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
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Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
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Авто
Гранту тянет влево, хотя руль - прямо. Это вообще нормально?
Полностью исправная Гранта, как и любая другая машина, на прямой не требует доворачивать руль.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Sony объявила цены на флагман Sony Xperia 1 в России
Обновлено в 04:35
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое
Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»
Ярцев: – Думаю, не только для меня, для многих появление Кононова было неожиданностью.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
Обновлено в 04:23
Наука
Инженеры создали робота, способного иронизировать
За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.
Обновлено вчера в 09:32
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Футбол
Божович намерен получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
Обновлено в 03:34
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Спорт
Загитова записала видеообращение сыну Плющенко
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала видеообращение шестилетнему сыну Евгения Плющенко Александру, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:51
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Обновлено в 03:20
Политика
Поездку группы японцев на Курилы отменили из-за погоды
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Xiaomi представил кабель зарядки со съемными магнитными разъемами MicroUSB и USB-C
Съемные магнитные разъемы MicroUSB и USB-C позволяют не только заряжать разные устройства, но и повышают комфорт в их использовании.
Обновлено в 02:27