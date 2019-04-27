Общество
Акимов не исключил рост числа «черных ростовщиков» в интернетеРоссийская газета вчера в 06:40
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать кредиты под залог квартиры. Эксперты считают, что это позволит сократить количество рейдерских захватов квартир, но при этом количество нелегальных микрокредитных организаций может вырасти.
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В каких случаях государство может принудительно выселить вас из квартиры?
Молодежная газета (Уфа)04:32
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Культура
Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»
Якобы российские селебрити активно голосовали и сами агитировали своих поклонников отправить смс за дочку Алсу.
Обновлено в 06:39
Экономика
Счетная палата показала, как зарабатывает на госзакупках структура «Ростеха»
ЕИС – одна из крупнейших государственных IT-cистем, была запущена в январе 2016 г. на базе портала zakupki.gov.ru.
Обновлено в 16:43
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В Китае создали копию российского истребителя Су-35
Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
34 рейса были отменены, либо задержаны в московских аэропортах Соответствующую информацию обнародовал сервис "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 16:51
Происшествия
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии
Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками
Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Космос
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено 26 апреля в 08:56
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:35
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено в 13:31
Космос
«Кровавая Антипасха»: Нибиру изменит полюса Земли и опустошит планету
«Кровавая» Красная горка станет наказанием для всего человечества: Нибиру полностью изменит магнитные полюса и опустошит планету.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Мария Шарапова вышла в свет со своим бойфрендом
Заметим, что до начала романа с Гилксом, у Шараповой был довольно длительный застой в ее личной жизни — после того, как она, в 2015-м, рассталась со своим предыдущим бойфрендом — коллегой-теннисистом Григором Димитровым.
Обновлено в 15:00
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28