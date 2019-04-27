Общество

Акимов не исключил рост числа «черных ростовщиков» в интернетеРоссийская газета вчера в 06:40

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать кредиты под залог квартиры. Эксперты считают, что это позволит сократить количество рейдерских захватов квартир, но при этом количество нелегальных микрокредитных организаций может вырасти.
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Купил телефон - живи на улице: МФО отбирают квартиры у должников, опасаясь нового закона

РЕН ТВ16:02

В каких случаях государство может принудительно выселить вас из квартиры?

Молодежная газета (Уфа)04:32

Акимов не исключил рост числа «черных ростовщиков» в интернете

Российская газетавчера в 06:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Культура

Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»

Якобы российские селебрити активно голосовали и сами агитировали своих поклонников отправить смс за дочку Алсу.
Обновлено в 06:39
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено в 16:33
Экономика

Счетная палата показала, как зарабатывает на госзакупках структура «Ростеха»

ЕИС – одна из крупнейших государственных IT-cистем, была запущена в январе 2016 г. на базе портала zakupki.gov.ru.
Обновлено в 16:43
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

В Китае создали копию российского истребителя Су-35

Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Политика

Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Транспорт

Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

34 рейса были отменены, либо задержаны в московских аэропортах Соответствующую информацию обнародовал сервис "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 16:51
Происшествия

Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии

Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками

Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Космос

Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта

Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Обновлено в 13:58
Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено 26 апреля в 08:56
Шоу-бизнес

Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге

Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Политика

Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Обновлено в 16:05
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол

Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено в 13:31
Космос

«Кровавая Антипасха»: Нибиру изменит полюса Земли и опустошит планету

«Кровавая» Красная горка станет наказанием для всего человечества: Нибиру полностью изменит магнитные полюса и опустошит планету.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес

Мария Шарапова вышла в свет со своим бойфрендом

Заметим, что до начала романа с Гилксом, у Шараповой был довольно длительный застой в ее личной жизни — после того, как она, в 2015-м, рассталась со своим предыдущим бойфрендом — коллегой-теннисистом Григором Димитровым.
Обновлено в 15:00
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
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