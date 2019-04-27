Экономика
Акимов не исключил рост числа «черных ростовщиков» в интернетеРоссийская газета вчера в 06:40
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать кредиты под залог квартиры. Эксперты считают, что это позволит сократить количество рейдерских захватов квартир, но при этом количество нелегальных микрокредитных организаций может вырасти.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Наука
Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе
Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Здоровье
Компания «СОГАЗ-Мед» рассказала о страховых представителях
В Вологде и Череповце 4-9 апреля прошёл семинар-совещание на тему развития института страховых представителей, организованный страховой компанией СОГАЗ-Мед.
Обновлено в 16:21
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Футбол
Сын Луиса Суареса укусил отца за плечо
Обновлено в 08:12
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Политика
В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу
Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Обновлено в 05:50
Культура
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
По итогам голосования десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале конкурса, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой посоветовал Баскову и Малахову «подумать о душе»
Первый муж Юлии Началовой заявил, что он не заставлял ее худеть и не причастен к анорексии, ведь артистка имела сильный характер, и другой человек не мог заставить певицу делать то, чего она не хочет.
Обновлено в 09:29
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Политика
Философ: нам угрожают Китай, Россия и радикальный ислам — и если мы не начнем бороться, то нас поработят (Jyllands-Posten, Дания) (Jyllands-Posten)
28 апреля философ Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy) даст в Копенгагене моноспектакль «В поисках Европы».
Обновлено в 17:49
Энергетика
В Бразилии для охраны трубопроводов намерены привлечь Нацгвардию
Бразильская нефтегазовая компания Petrobras обсуждает вопрос об обращении к властям страны с просьбой усилить охрану трубопроводов подразделениями Национальной гвардии, 28 апреля сообщает газета «Глобу».
Обновлено в 17:44
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Политика
Россия пересмотрит порядок транзита украинских товаров в другие страны
Российское правительство разрабатывает поправки в законодательство о транзите запрещённых к ввозу в РФ товаров с Украины в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 18:21
Наука
В хлебе обнаружили добавку, вызывающую диабет
Ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (Массачусетс, США) доказали: производные пропионовой кислоты пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), которые широко использующихся в качестве консервантов для хлебобулочных изделий, способствуют ожирению.
Обновлено 26 апреля в 22:41
Технологии
Билборды во Франции научились проверять здоровье собак
Правда, пока что польза есть только для собак — рекламные билборды анализируют мочу на предмет распространенных болезней.
Обновлено в 10:24
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Общество
Сто штук до приказа: как делают бизнес на уклонистах от армии
«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40