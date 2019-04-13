Футбол
Ахметов во время матча ЦСКА — «Оренбург» написал: «Так убивать нельзя»Sport24.ru 08:45
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» опубликовал неоднозначное сообщение. «Так убивать нельзя 😱😱😱», — написал в твиттере Ахметов, пропускающий матч из-за перебора желтых карточек.
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