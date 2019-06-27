Футбол
Ахметов сменил игровой номер в ЦСКАМатч ТВ 08:13
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Наука
Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
Обновлено в 04:31
Политика
Делегации Литвы и Грузии доработают до конца идущей части сессии ПАСЕ
Делегация Грузии, несмотря на совместное заявление семи стран по ситуации c возвращением России к работе в ПАСЕ, продолжает работу в ассамблее, но намерена обсудить на родине дальнейшие действия.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате
Сотрудники музея Второй мировой войны открыли люк в лесу в районе польского поселения Мамерки, в котором может находиться украденная нацистами Янтарная комната.
Обновлено в 07:09
Политика
ЕС на полгода продлил экономические санкции против РФ
Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции до 31 января следующего года.
Обновлено в 08:27
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден
Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Кино
Скончался актер из сериала «Альф» Макс Райт
Обновлено в 03:57
Политика
Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Обновлено в 07:07
Происшествия
Свалка третий день горит в Петербурге
Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Религия
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 05:40
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Общество
Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю
Обновлено в 05:34
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Технологии
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Политика
Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева
Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.
Обновлено в 07:26
Наука
Вселенные с двумя измерениями могут быть обитаемыми
Ученые сделали вывод, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование жизни.
Обновлено вчера в 00:16
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Общество
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trust, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00