Футбол
Ахметов сменил игровой номер в ЦСКАSportbox.RU 08:13
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.
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Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Суд продлил арест Арашукову на три месяца
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Свадьба Азизы отменяется из-за пагубной привычки жениха
Обновлено в 08:44
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Политика
Климкин ответил на обвинения Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на обвинение президента Владимира Зеленского в том, что ведомство не согласовало с лидером страны ответ на ноту России по украинским морякам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:09
Футбол
Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»
Обновлено в 11:24
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Космос
Российские модули для миссии «ЭкзоМарс-2020» отправились в Италию
В комплект поставки вошли задний кожух, технологический аэродинамический экран, комплект солнечных батарей, оставшееся наземное технологическое оборудование, а также иная материальная часть для завершения сборки десантного модуля и продолжения программы совместных испытаний.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Под Белгородом мужчина расстрелял из ружья четырех человек
Полиция в Белгородской области объявила в розыск мужчину, который расстрелял из ружья четырех человек.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски
В центральных офисах крупного автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге с утра проводятся обыски.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских.
Обновлено в 03:11
Политика
Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину после часа клинической смерти
Стабилизировать работу органа удалось за 1 час 5 минут. Ещё через 20 минут пациента положили на операционный стол.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 10:54
Политика
Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Санкт-Петербурге
Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы.
Обновлено в 10:45
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Политика
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
По словам политика, "нацистская идеология стала государственной на Украине, и закон о декоммунизации дал право расправляться со всеми советскими деятелями, военачальниками, издеваться над могилами героев".
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика
Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Обновлено в 08:42
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:46
Наука
Исследователи создали четырехкрылую робопчелу на солнечных батареях
Исследователи из Лаборатории микроробототехники Гарварда разработали четырехкрылую робопчелу, работающую на энергии от легких солнечных батарей.
Обновлено в 05:52