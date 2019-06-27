Футбол
Ахметов сменил игровой номер в ЦСКАSportbox.RU 08:13
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
В Москве прошла церемония прощания с актрисой Аллой Покровской
Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.
Обновлено в 06:02
Наука
Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте
Пока ученые склоняются к версии, что это древнейший в стране и один из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
Обновлено в 09:17
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
НАТО утвердило военно-космическую концепцию альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи глав оборонных ведомств альянса заявил, что они утвердили военно-космическую концепцию НАТО.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Интернет
Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях
Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
Обновлено в 09:33
Общество
Метеорологи: к месту проведения саммита G20 движется тайфун
Национальное Метеорологическое управление Японии наблюдает за зародившимся в четверг в районе полуострова Мурото на японском острове Сикоку тайфуном.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Футбол
В ФНЛ принят новый лимит на легионеров
Воспитанник "Спартака" уехал в "Чайку" Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что больше никаких лимитов на нахождение игроков на поле не будет, но в заявке не может быть больше четырёх легионеров.
Обновлено в 05:30
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Политика
В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина
Обновлено в 09:15
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Обновлено 25 июня в 01:27
Армия и оружие
ЛНР и Украина начали разведение войск у Станицы Луганской
Справка: договоренность о разведении сил и средств сторон у Станицы Луганской было достигнуто еще в 2016 году и более 80 раз срывалось по вине Украины, так как она не подтверждала свою готовность к отводу войск.
Обновлено вчера в 07:05
Наука
В Крыму найдены кости гигантской птицы
В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.
Обновлено в 08:06
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Общество
«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы
Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено вчера в 16:30
Космос
Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
Обновлено 25 июня в 03:29
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом
Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Полиция задержала трех человек, которые облили фекалиями сборщиков подписи Любови Соболь
Утверждается, что задержаны трое безработных. Свои действия они объяснили тем, что поспорили между собой на бутылку спиртного.
Обновлено в 09:02