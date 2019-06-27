Футбол

Ахметов сменил игровой номер в ЦСКАSportbox.RU 08:13

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.
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Ахметов сменил игровой номер

Спорт-Экспресс07:58

Ахметов сменил игровой номер

Евро-футбол.ру08:44

Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА

Матч ТВ08:13

Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА

Sportbox.RU08:13

Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА

Sport24.ru08:19
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Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Политика

Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив

Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Аллой Покровской

Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.
Обновлено в 06:02
Наука

Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте

Пока ученые склоняются к версии, что это древнейший в стране и один из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
Обновлено в 09:17
Транспорт

Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках

Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

НАТО утвердило военно-космическую концепцию альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи глав оборонных ведомств альянса заявил, что они утвердили военно-космическую концепцию НАТО.
Обновлено в 08:45
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Интернет

Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях

Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
Обновлено в 09:33
Общество

Метеорологи: к месту проведения саммита G20 движется тайфун

Национальное Метеорологическое управление Японии наблюдает за зародившимся в четверг в районе полуострова Мурото на японском острове Сикоку тайфуном.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Футбол

В ФНЛ принят новый лимит на легионеров

Воспитанник "Спартака" уехал в "Чайку" Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что больше никаких лимитов на нахождение игроков на поле не будет, но в заявке не может быть больше четырёх легионеров.
Обновлено в 05:30
Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Политика

В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина

Обновлено в 09:15
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Политика

Соловьев назвал Доренко предателем

Обновлено 25 июня в 01:27
Армия и оружие

ЛНР и Украина начали разведение войск у Станицы Луганской

Справка: договоренность о разведении сил и средств сторон у Станицы Луганской было достигнуто еще в 2016 году и более 80 раз срывалось по вине Украины, так как она не подтверждала свою готовность к отводу войск.
Обновлено вчера в 07:05
Наука

В Крыму найдены кости гигантской птицы

В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.
Обновлено в 08:06
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Общество

«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы

Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено вчера в 16:30
Космос

Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий

Обновлено 25 июня в 03:29
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Энергетика

Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом

Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено вчера в 05:40
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Полиция задержала трех человек, которые облили фекалиями сборщиков подписи Любови Соболь

Утверждается, что задержаны трое безработных. Свои действия они объяснили тем, что поспорили между собой на бутылку спиртного.
Обновлено в 09:02
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Российский футболист. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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