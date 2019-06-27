Футбол
Ахметов сменил игровой номер в ЦСКАSport24.ru 08:19
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сменил игровой номер в команде. Футболист в новом сезоне будет выступать под номером 7 вместо прежнего 77.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Футбол
Барриос – незаметный герой Колумбии. Игрок «Зенита» реально хорош
В ночь с пятницы на субботу по московскому времени состоится самый яркий четвертьфинал Кубка Америки – Колумбия против Чили.
Обновлено в 12:45
Экономика
Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.
Обновлено в 11:57
Транспорт
В Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе
Как стало известно в четверг, 27 июня, в Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе – продолжению Софийской улицы.
Обновлено в 12:47
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Детские пособия для малоимущих семей поднимут до 10 тысяч рублей
Пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей увеличат с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей.
Обновлено 25 июня в 10:27
Происшествия
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:05
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Экономика
«Ямал СПГ» начал распределение денежных средств акционерам
"Ямал СПГ" начал распределение денежных средств акционерам, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Голикова рассказала о расчете потребности в наркотических препаратах
Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод выясняют потребность россиян в психотропных и наркотических препаратах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Совете при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
Обновлено в 10:15
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Женщина бросила новорожденного ребенка в центре Краснодара
Правоохранители прибыли на место и выяснили, что женщина неоднократно пыталась положить ребенка в бэби-бокс роддома на ул. Седина, после чего оставила его в ближайшем дворе.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Интернет
YouTube поменяет систему рекомендаций видео
Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено в 07:42
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет
США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.
Обновлено в 10:39
Авто
McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S
Детский McLaren 720S предназначен для малышей возрастом от двух до шести лет. В движение он приводится электродвигателем.
Обновлено в 12:46
Политика
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Кино
Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Путин рассказал о поставках «Кинжала» и «Сармата» в войска
Приглашены более 800 человек, окончившие вузы МВД, Минобороны, ФСБ и других ведомств. Мероприятие открыл Владимир Путин.
Обновлено в 07:33
Наука
Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму
В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Футбол
Натхо ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА
Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что в вопросе его дальнейшей карьеры пока нет ясности.
Обновлено в 12:35
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется тепло
Тепло после череды затяжных дождей вернется в столичный регион в понедельник.
Обновлено в 07:20