Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал кадровые проблемы в команде и заявил, что полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов близок к возвращению в общую группу.

Ахметов может восстановиться к ближайшему матчу в Лиге чемпионов

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