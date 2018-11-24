Футбол

Ахметов может восстановиться к ближайшему матчу в Лиге чемпионов
Газета.Ru
вчера в 20:48

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал кадровые проблемы в команде и заявил, что полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов близок к возвращению в общую группу.
Газета.Ruвчера в 20:48

Подробнее о событии

Ахметов может восстановиться к ближайшему матчу в Лиге чемпионов

Газета.Ruвчера в 20:48

Гончаренко: возможно, Ахметов восстановится к матчу ЦСКА с «Викторией Пльзень»

Чемпионатвчера в 16:22

Гончаренко: «Возможно, Ахметов восстановится к матчу с „Викторией“»

Бомбардир.рувчера в 17:42

Лига чемпионов: ЦСКА – «Виктория» (27 ноября 2018) прогноз

LoginCasino.comвчера в 09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Футбол

«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

Обновлено в 03:57
Футбол

Коутинью не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»

"Барселона" назвала заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". В ней нет бразильского полузащитника Филиппе Коутинью.
Обновлено в 04:23
Футбол

УЕФА опровергает обвинения в сокрытии положительных допинг-проб Рамоса

УЕФА выступил с опровержением обвинений со стороны Football Leaks, который сообщил о том, что союз скрыл информацию о положительных допинг-пробах капитана Реала Серхио Рамоса.
Обновлено в 04:41
Футбол

«Интер» включился в борьбу за Погба

Обновлено в 04:40
Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе 2019 года.
Обновлено в 03:39
Футбол

Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака»

Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 04:28
Футбол

Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, владелец инвестиционной компании Kosmos, поделился коммерческими планами.
Обновлено в 03:20
Футбол

Моуринью: думаю, к концу года «Манчестер Юнайтед» будет в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «красные дьяволы» способны попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги в конце 2018 года.
Обновлено в 03:26
Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»

"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Чемпионат Италии. «Удинезе» против «Ромы», «Ювентус» сыграет со СПАЛ

В 13-м туре чемпионата Италии «Рома» встретится с «Удинезе», «Ювентус» примет СПАЛ, «Интер» – «Фрозиноне», а «Милан» сыграет с «Лацио».
Обновлено в 04:12
Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой»

УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Моуринью обвинил Касильяса в заговоре против Де Хеа

По мнению Моуринью, 37-летний Касильяс, пока не объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, хотел бы вернуться в национальную команду и таким образом устраняет своего конкурента.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Эйбар» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 24 ноября в 15:00

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 04:00
ещё по теме
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное