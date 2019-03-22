Футбол

Ахметов: «Нас наказали за простые ошибки»Евро-футбол.ру 17:59

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Новичок сборной России Ильзат Ахметов подвёл итоги матча с бельгийцами (1:3) в эфире канала "Матч!".
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