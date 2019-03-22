Футбол

Ахметов: «Нас наказали за простые ошибки»Евро-футбол.ру вчера в 17:59

Новичок сборной России Ильзат Ахметов подвёл итоги матча с бельгийцами (1:3) в эфире канала "Матч!".
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Забудьте про счет – Ахметов доказал, что может играть опорника не только в ЦСКА. Видеоразбор матча Бельгия – Россия

Матч ТВ04:00

Ахметов: «Нам надо стремиться играть на уровне Бельгии»

Soccer.ruвчера в 18:09

Ильзат Ахметов: «Нужно стремиться играть на уровне сборной Бельгии»

Sports.ruвчера в 17:55

Ильзат Ахметов: «Азар - большой игрок, за ним тяжело было успеть»

Sportbox.RUвчера в 18:04

Ильзат Ахметов: «Нужно стремиться играть на уровне Бельгии»

Спорт-Экспрессвчера в 17:56

Ахметов: «Нас наказали за простые ошибки»

Евро-футбол.рувчера в 17:59

Ахметов: «Сборная Бельгии — одна из лучших команд мира. Надо стремиться играть на таком же уровне»

Sport24.ruвчера в 18:04
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:57
Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Адам Джонсон освободился из тюрьмы

Бывший футболист Адам Джонсон, известный по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Сандерленд", освободился после трех лет тюрьмы.
Обновлено в 05:15
Происшествия

СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске

В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Ежегодная конференция хирургов прошла в Алтайском крае

Итоги года подвели алтайские хирурги. В Краевой клинической больнице скорой медпомощи прошла ежегодная конференция.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Обновлено вчера в 07:06
Финансы

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов, так как участники рынка переключились в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ.
Обновлено в 03:31
Общество

Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

В СУСК по Самарской области агентству подтвердили, что обнаружено тело женщины в гнилостном состоянии.
Обновлено вчера в 15:37
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:42
Происшествия

В аэропорту Токио столкнулись два самолета

В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Здоровье

Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Политика

Полный доступ: в Совете Европы требуют пустить в Крым правозащитников

"Комитет министров Совета Европы призывает обеспечить полный и беспрекословный доступ на Крымский полуостров всех правозащитных структур СЕ", — заявил Тимо Сойни.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Культура

Панин уличил Бортко в лицемерии

Обновлено в 02:03
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Экономика

Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия

ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.
Обновлено в 05:16
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Астане прошли задержания несогласных с переименованием столицы

Обновлено в 03:55
Спорт

Легкоатлет Александр Иванов лишился двух медалей за допинг

Обновлено в 05:16
Футбол

Руни: если «Ливерпуль» выиграет АПЛ, для меня это будет кошмаром

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» пояснил, что в чемпионской гонке он хотел бы увидеть победу «Манчестер Сити», а не «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 14:40
Культура

Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено в 03:58
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Ильзат Тоглокович Ахметов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
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