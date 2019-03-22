Футбол
Ахметов: «Нас наказали за простые ошибки»Евро-футбол.ру вчера в 17:59
Новичок сборной России Ильзат Ахметов подвёл итоги матча с бельгийцами (1:3) в эфире канала "Матч!".
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Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:57
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Адам Джонсон освободился из тюрьмы
Бывший футболист Адам Джонсон, известный по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Сандерленд", освободился после трех лет тюрьмы.
Обновлено в 05:15
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске
В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Ежегодная конференция хирургов прошла в Алтайском крае
Итоги года подвели алтайские хирурги. В Краевой клинической больнице скорой медпомощи прошла ежегодная конференция.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Обновлено вчера в 07:06
Финансы
Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов, так как участники рынка переключились в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ.
Обновлено в 03:31
Общество
Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда
В СУСК по Самарской области агентству подтвердили, что обнаружено тело женщины в гнилостном состоянии.
Обновлено вчера в 15:37
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено в 04:42
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ
Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Политика
Полный доступ: в Совете Европы требуют пустить в Крым правозащитников
"Комитет министров Совета Европы призывает обеспечить полный и беспрекословный доступ на Крымский полуостров всех правозащитных структур СЕ", — заявил Тимо Сойни.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Экономика
Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия
ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.
Обновлено в 05:16
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Спорт
Легкоатлет Александр Иванов лишился двух медалей за допинг
Обновлено в 05:16
Футбол
Руни: если «Ливерпуль» выиграет АПЛ, для меня это будет кошмаром
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» пояснил, что в чемпионской гонке он хотел бы увидеть победу «Манчестер Сити», а не «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09