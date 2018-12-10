Уже на пятой компенсированной минуте Аблайе Мбенге удвоил преимущество грозненского клуба, поставив окончательную точку в матче. «Ахмат», набрав 23 очка, поднялся на 8-ю строчку турнирного зачета чемпионата России. «Арсенал», в свою очередь, с 20-ю очками занимает 11-е место.

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