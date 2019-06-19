Футбол
«Ахмат» обыграл «Марибор» в товарищеском матчеЧемпионат 13:55
Грозненский "Ахмат" в товарищеском матче обыграл словенский "Марибор" со счётом 3:2. Встреча состоялась в Австрии, где "Ахмат" проводит предсезонный сбор. Победу российскому клубу принесли голы Андреса Понсе, Олега Иванова и Бернарда Бериши.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Спорт
Решетников завоевал золото на чемпионате Европы по фехтованию
Обновлено в 15:32
Здоровье
Гидрометцентр: В Казани в воздухе превышено содержание этилбензола
В Казани в Московском районе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилбензола, сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 14:09
Общество
В Москве и Подмосковье появились ядовитые пауки
Обновлено в 13:00
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz
Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Возрождение завершено: Россия восстановила подводный флот в Крыму
"Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота", - сказал Борисов, добавив, что до конца года флоту будет передано ещё три боевых корабля.
Обновлено в 13:27
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность
Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено в 11:08
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Обновлено в 08:42
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным».
Обновлено в 12:56
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Петербурге на территории завода произошел пожар
Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 14:25
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Собчак снова надела обручальное кольцо
Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Происшествия
На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП
Обновлено в 14:43
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой
В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.
Обновлено в 14:37
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Футбол
Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»
Обновлено в 14:25
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57