Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»ProstoProSport 14:45

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм». Встреча, прошедшая во вторник в Австрии, завершилась уверенной победой российской команды со счетом 3:0. В ее составе по мячу забили Аблай Мбенге, Олег Иванов и Апти Ахъядов.
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В дебютном матче Глушакова «Ахмат» разгромил «Штурм»

Советский спорт14:41

Прогноз и ставка на матч «Штурм» - «Ахмат», клубные товарищеские матчи

ODDS.ruвчера в 16:05

«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова

Газета.Ru15:51

«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова

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«Ахмат» в товарищеском матче разгромил «Штурм» 3:0

Чеченская Республика Сегодня15:26

«Ахмат» обыграл «Штурм» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс14:31

Глушаков впервые сыграл в форме «Ахмата». Но настоящий дебют случился чуть раньше

Матч ТВ17:01
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В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
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Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
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Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

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Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, чтобы встретить примадонну российской эстрады и свою подругу Аллу Пугачеву.
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Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
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Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

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Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение

WADA сообщило о предварительных итогах изучения данных Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что почти 300 российских спортсменов находятся под подозрением в применении запрещенных препаратов.
Обновлено в 14:17
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Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину

Обновлено в 16:23
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Художник Михаил Шемякин и киностудия «Союзмультфильм» планируют начать работу над циклом детских анимационных фильмов для детей о русском языке.
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Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
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Ирак отказался дружить с США против Ирана

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Дана Борисова в Сочи поселилась в апартаментах Юрия Шатунова

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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

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Экономика

Германия поблагодарила Rosneft Deutschland

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
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На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне

Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
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Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию.
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«Рейнджерс» объявил о переходе Панарина

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Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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