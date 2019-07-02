Футбол
«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»ProstoProSport 14:45
Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм». Встреча, прошедшая во вторник в Австрии, завершилась уверенной победой российской команды со счетом 3:0. В ее составе по мячу забили Аблай Мбенге, Олег Иванов и Апти Ахъядов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:11, Вашингтон
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Путешествия
Остров Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Осенью 2018 года министерство иностранных дел острова сообщило, что россиянам разрешается въезжать без визы и пребывать на острове до двух недель в период с 6 сентября 2018 до 31 июля 2019 года.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила в Риге оказавшуюся в центре скандала Пугачеву
Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, чтобы встретить примадонну российской эстрады и свою подругу Аллу Пугачеву.
Обновлено в 09:30
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Спорт
Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение
WADA сообщило о предварительных итогах изучения данных Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что почти 300 российских спортсменов находятся под подозрением в применении запрещенных препаратов.
Обновлено в 14:17
Политика
Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину
Обновлено в 16:23
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Культура
Шемякин и «Союзмультфильм» создадут мультфильм о русском языке
Художник Михаил Шемякин и киностудия «Союзмультфильм» планируют начать работу над циклом детских анимационных фильмов для детей о русском языке.
Обновлено в 12:28
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Ирак отказался дружить с США против Ирана
Зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Ирак не собирается "дружить" с США против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:48
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию.
Обновлено в 16:31
Хоккей
«Рейнджерс» объявил о переходе Панарина
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд»
Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».
Обновлено в 14:22