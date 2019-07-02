Футбол
«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»ProstoProSport 14:45
Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм». Встреча, прошедшая во вторник в Австрии, завершилась уверенной победой российской команды со счетом 3:0. В ее составе по мячу забили Аблай Мбенге, Олег Иванов и Апти Ахъядов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
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