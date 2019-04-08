Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»Советский спорт 11:53
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. Счет в матче на 4-й минуте открыл защитник хозяев Сергей Терехов.
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Футбол
Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Технологии
Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара
Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:40
Политика
В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным
Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Недвижимость
Эксперты рассказали о стабильном росте цен на вторичную недвижимость
Каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра в целом по стране прибавляла около 1%. К таким выводам пришли эксперты интернет-сервиса «Авито Недвижимость», проанализировав рынок недвижимости в России.
Обновлено в 06:25
Финансы
Доллар опустился ниже 65 рублей
Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.
Обновлено в 11:49
Политика
Эксперты ЕС предложили союзу готовиться к переформатированию НАТО
Увеличить влияние Вашингтона на Пекин Хотя Вашингтон и увеличил поддержку европейских союзников по НАТО в последние пять лет, его активность в рамках альянса обусловлена главным образом российским фактором.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае
Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.
Обновлено в 10:18
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Авто
В России Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили
Обновлено в 08:55
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Финансы
Сбербанк: курс доллара к рублю скоро вернется в диапазон 64-65
«Справедливым» курсом доллара к рублю Сбербанк считает диапазон 64-65, и полагает, что пара вернется в него в случае сохранения благоприятного внешнего фона.
Обновлено в 12:11
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Экономика
Российских автомобилистов ждут два новых налога
Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Наука
В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов
В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено вчера в 10:27
Здоровье
В Москве удвоилось число эндопротезирований шейки бедра у пожилых
Травматологи в столице разработали систему лечения пациентов с переломами шейки бедренной кости "Перелом бедра 60+", в основе которой - неотложное эндопротезирование и своевременная реабилитация пациента.
Обновлено в 09:51
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Космос
Замеченный над Красноярском светящийся шар оказался метеоритом
Светящийся шар пронесся над городом 6 апреля. Он появился в небе на несколько секунд и исчез после двух ярких вспышек.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски
В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»
Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44