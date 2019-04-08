Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»Советский спорт 11:53
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. Счет в матче на 4-й минуте открыл защитник хозяев Сергей Терехов.
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Политика
Украинский депутат пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Политика
Певец Лебединский считает, что Россия должна извиниться перед Украиной
Певец Алексей Лебединский, который пять лет уехал жить в Америку, дал интервью «Обозревателю», где рассказал о своем отношении к конфликту между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 14:29
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Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера
Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено в 11:58
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Пищевая добавка ослабила иммунитет у больных гриппом
Как выяснили ученые, пищевая добавка Е319 или трет-бутилгидрохинон способен ослабить иммунитет у больных гриппом.
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Шоу-бизнес
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Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
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Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
Обновлено в 13:16
Общество
В ГД опровергли введение налога на весельные и моторные лодки
В сообщении указывается, что ранее СМИ распространили информацию о введении налога на весельные и моторные лодки мощностью пять лошадиных сил.
Обновлено в 09:30
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО
Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
Трамп приказал уволить главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 13:59
Политика
Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатов
Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко считает, что дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским нужно провести раньше назначенной им даты.
Обновлено в 13:16
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Политика
«Би-би-си» заметает американский след на Мадагаскаре дешёвым кино
Начинается заказное кино со слухов о вмешательстве, появившихся якобы после появления на острове русских.
Обновлено в 14:06
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото за день до родов
Модель в очередной раз удивила поклонников. Виктория Лопырева не перестает удивлять своих фанатов.
Обновлено в 12:00
Общество
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Космос
«Нибиру вернулась»: NASA зафиксировало «планету призрак», летящую к Земле - Роскосмос готовит бронижилетную ткань на МКС
Обновлено вчера в 20:58
Общество
В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Скабеева высказалась о травле в ее адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Авто
В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000
Житель Майами решил произвести переделку модели Lada-1200, которую мы знаем как ВАЗ-2102.
Обновлено вчера в 03:44
Общество
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02