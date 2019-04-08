«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»Советский спорт 11:53

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. Счет в матче на 4-й минуте открыл защитник хозяев Сергей Терехов.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Энергетика Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.

Общество Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.

Политика В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.

Политика Иран признал армию США террористической организацией Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.

Гаджеты В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.

Политика Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате» Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Общество В Словакии запретят выступления животных в цирках Власти Словакии запретили использовать диких животных в цирковых или рекламных шоу, а также их дрессировку с использованием предметов или веществ, которые могут причинить боль.

Армия и оружие Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что удар по аэропорту в Триполи был нанесен авиацией ЛНА, а его целью были военные самолеты войск, подконтрольных правительству национального согласия Фаиза Сараджы, передает Reuters.

Общество Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.

Общество Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.

Общество «Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.

Общество Число браков в России опустилось до минимума с начала века Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Экономика Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.

Авто Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.

Экономика Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.

Армия и оружие В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров» В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Футбол Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.