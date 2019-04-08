Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»Советский спорт 11:53

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. Счет в матче на 4-й минуте открыл защитник хозяев Сергей Терехов.
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«Оренбург» опустился на 10 место после поражения от «Ахмата»

РИА Оренбуржье13:27

«Ахмат» на выезде обыграл «Оренбург»

Матч ТВ11:54

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Советский спорт11:53

ФК «Оренбург» на своём поле проиграл «Ахмату»

56orb.ru12:57

«Оренбург» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ

Чемпионат11:53

«Ахмат» обыграл «Оренбург», уступая 0:1 по ходу матча

Спорт-Экспресс11:53

«Оренбург» сразится на домашнем поле с «Ахматом»

АиФ Оренбург03:15
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Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Энергетика

Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка

Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Общество

Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы

В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Гаджеты

В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID

На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено в 06:45
Политика

Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате»

Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:25
Общество

В Словакии запретят выступления животных в цирках

Власти Словакии запретили использовать диких животных в цирковых или рекламных шоу, а также их дрессировку с использованием предметов или веществ, которые могут причинить боль.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что удар по аэропорту в Триполи был нанесен авиацией ЛНА, а его целью были военные самолеты войск, подконтрольных правительству национального согласия Фаиза Сараджы, передает Reuters.
Обновлено в 14:58
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде

На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Экономика

Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога

Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Авто

Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Экономика

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»

В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Футбол

Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста

Обновлено в 08:44
Политика

Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти», тележурналиста Михаила Леонтьева.
Обновлено в 08:04
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Футбол

Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане

Обновлено в 15:33
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Авто

Новый кроссовер Lotus полностью сохранит ДНК бренда

Как известно, бренд Lotus выпускает легкие компактные спорткары, но в руководстве решили выйти в сегмент кроссоверов, который только набирает популярность на рынке.
Обновлено в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
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