Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»Советский спорт 11:53
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. Счет в матче на 4-й минуте открыл защитник хозяев Сергей Терехов.
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Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Общество
Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы
В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Гаджеты
В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID
На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено в 06:45
Политика
Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате»
Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:25
Общество
В Словакии запретят выступления животных в цирках
Власти Словакии запретили использовать диких животных в цирковых или рекламных шоу, а также их дрессировку с использованием предметов или веществ, которые могут причинить боль.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что удар по аэропорту в Триполи был нанесен авиацией ЛНА, а его целью были военные самолеты войск, подконтрольных правительству национального согласия Фаиза Сараджы, передает Reuters.
Обновлено в 14:58
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено в 06:22
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде
На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Авто
Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Экономика
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Футбол
Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста
Обновлено в 08:44
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти», тележурналиста Михаила Леонтьева.
Обновлено в 08:04
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Футбол
Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане
Обновлено в 15:33
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Авто
Новый кроссовер Lotus полностью сохранит ДНК бренда
Как известно, бренд Lotus выпускает легкие компактные спорткары, но в руководстве решили выйти в сегмент кроссоверов, который только набирает популярность на рынке.
Обновлено в 08:05