Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»Советский спорт вчера в 11:53

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. Счет в матче на 4-й минуте открыл защитник хозяев Сергей Терехов.
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ФК «Оренбург» уступил «Ахмату» со счетом 1:3

АиФ Оренбургвчера в 23:40

«Оренбург» в домашнем матче проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 3:1

Эхо Москвы Оренбург00:37

«Ахмат» обыграл «Оренбург», уступая 0:1 по ходу матча

Спорт-Экспрессвчера в 11:53

ФК «Оренбург» на своём поле проиграл «Ахмату»

56orb.ruвчера в 12:57

«Ахмат» на выезде обыграл «Оренбург»

Матч ТВвчера в 11:54

«Оренбург» опустился на 10 место после поражения от «Ахмата»

РИА Оренбуржьевчера в 13:27

«Оренбург» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ

Чемпионатвчера в 11:53
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Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Обновлено 07 апреля в 04:11
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле

Перед началом матча 4-й румынской лиги между клубами «Орадя» и «Диосиг» ассистент арбитра Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также работала на игре в качестве лайнсмена.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом

Обновлено вчера в 11:33
Экономика

Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами

Исследование опубликовано на сайте ВБ. Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Строящийся в Челябинске конгресс-холл ждет серьезная проверка

8 апреля на стройке в центре Челябинска произошел серьезный пожар.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям

Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 15:36
Общество

Эксперты назвали наиболее уязвимый слой населения в РФ

Из-за изменений в пенсионном законодательстве самыми уязвимыми слоями населения нашей страны могут стать граждане предпенсионного возраста - мужчины 60-64 лет и женщины 55-59 лет.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Политика

Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Путешествия

Власти Сирии восстановили туристические маршруты в районе Забадани

Обновлено вчера в 22:09
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

В понедельник скончался Виктор Благов - главный специалист ракетно-космической корпорации "Энергия" и проектировщик первых советских космических кораблей.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В Приамурье девушка покормила медведя и лишилась руки

На одной из турбаз, расположенных возле Благовещенска, бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде

Обновлено вчера в 09:46
Экономика

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка".
Обновлено в 01:04
Политика

В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран

Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

США решили ввести новые пошлины на товары из Евросоюза

Вашингтон рассматривает возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus.
Обновлено вчера в 22:52
Космос

Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный

Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Кирилла Серебренникова суд освободил из-под домашнего ареста

Суд поменял ограничение свободы Кирилла Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:23
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Общество

Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья

Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста

Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие

В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35

Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59
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