Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»Советский спорт вчера в 11:53
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. Счет в матче на 4-й минуте открыл защитник хозяев Сергей Терехов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Обновлено 07 апреля в 04:11
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле
Перед началом матча 4-й румынской лиги между клубами «Орадя» и «Диосиг» ассистент арбитра Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также работала на игре в качестве лайнсмена.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами
Исследование опубликовано на сайте ВБ. Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Строящийся в Челябинске конгресс-холл ждет серьезная проверка
8 апреля на стройке в центре Челябинска произошел серьезный пожар.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Эксперты назвали наиболее уязвимый слой населения в РФ
Из-за изменений в пенсионном законодательстве самыми уязвимыми слоями населения нашей страны могут стать граждане предпенсионного возраста - мужчины 60-64 лет и женщины 55-59 лет.
Обновлено в 00:10
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Путешествия
Власти Сирии восстановили туристические маршруты в районе Забадани
Обновлено вчера в 22:09
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
В понедельник скончался Виктор Благов - главный специалист ракетно-космической корпорации "Энергия" и проектировщик первых советских космических кораблей.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Приамурье девушка покормила медведя и лишилась руки
На одной из турбаз, расположенных возле Благовещенска, бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка".
Обновлено в 01:04
Политика
В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
США решили ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
Вашингтон рассматривает возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus.
Обновлено вчера в 22:52
Космос
Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный
Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Кирилла Серебренникова суд освободил из-под домашнего ареста
Суд поменял ограничение свободы Кирилла Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:23
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья
Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59