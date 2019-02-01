Футбол

«Ахмат» уступил «Лудогорцу» в товарищеском матчеЧемпионат 11:38

Грозненский «Ахмат» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 1 февраля, подопечные Рашида Рахимова провели товарищеский матч с «Лудогорцем». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу болгарской команды.
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«Ахмат» проиграл «Лудогорцу» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс11:18

«Ахмат» уступил «Лудогорцу» в товарищеском матче

Чемпионат11:38

«Ахмат» проиграл «Лудогорцу» на сборе в Турции

Sport24.ru11:26

«Ахмат» проиграл «Лудогорцу» в товарищеском матче

Матч ТВ11:26

«Ахмат» проиграл «Лудогорцу» в товарищеском матче

Советский спорт12:03

«Ахмат» проведет два контрольных матча сегодня

Чеченская Республика Сегодня02:56

31 января начнется второй сбор футболистов «Ахмата»

ИА Грозный-Информ29 января в 04:45
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В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
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