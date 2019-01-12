Футбол
«Ахмат» усилится полузащитником сборной Польши
«Ахмат» усилится полузащитником сборной ПольшиВестник Кавказа13:01
Полузащитник краковской "Вислы" Дамян Шиманьски продолжит карьеру в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте польского клуба. 23-летний хавбек подпишет контракт с грозненским "Ахматом".
Вестник Кавказа13:01
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