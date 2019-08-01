«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России. «Ахмат» (8 очков) располагается на 12-м месте, «Тамбов» (5 очков) - предпоследний.

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«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Тамбовом»

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