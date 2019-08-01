Футбол
Soccer.ru«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Тамбовом»
«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России. «Ахмат» (8 очков) располагается на 12-м месте, «Тамбов» (5 очков) - предпоследний.
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Кино
Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»
Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы 13:01
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Гаджеты
Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7
Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews 02:04
Космос
Надёжность российских спутников возрастёт
3DNews 08:26
Автоспорт
Квят: что-то с машиной было совсем не так, были проблемы с подвеской
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят сообщил, что он не сумел показать в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 результат выше 18-го из-за технических проблем с машиной.
Чемпионат 11:55
Происшествия
На севере Норвегии разбился вертолет
Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.
РИА Новости 12:33
Политика
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Lenta.ru 12:35
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру вчера в 02:38
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Происшествия
Пьяный житель Ульяновской области напал с вилкой на двухлетнюю девочку
В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку.
Известия 04:40
Футбол
Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»
Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба.
Спорт-Экспресс 04:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru 08:36
Политика
Туск отказался ехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не поедет в Польшу на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Экономика сегодня вчера в 20:38
Экономика
Матвиенко: Петербург может стать лидером по инновационному развитию
Телеканал Санкт-Петербург 10:52
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Финансы
ЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний
ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Политика
Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
RT на русском 13:53
Энергетика
В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Российская газета 04:19
Кино
На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»
Премьера фильма "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.
ТАСС 12:58
Футбол
«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»
Чемпионат 12:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Театры
Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы 14:02
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 10:54
Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе Осорио
Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 13:25