Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Тамбовом»

«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России. «Ахмат» (8 очков) располагается на 12-м месте, «Тамбов» (5 очков) - предпоследний.
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Футболисты «Тамбова» сыграли вничью с «Ахматом»

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«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:38, Вашингтон
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