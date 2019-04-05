Футбол
«Ахмат» убрал флаг Косово со стадиона после недовольства СербииSport24.ru 06:06
Ранее Белград потребовал от компетентных органов России разобраться с появлением флага Республики Косово на стадионе «Ахмата». Посол Сербии в РФ Славенко Терзич сообщил, что в Белграде этот факт вызвал крайнее удивление, поскольку Москва не признает независимости сербского края Косово и Метохии.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Транспорт
На строительство ЕКАД свердловские власти получат ещё 300 млн
Власти Свердловской области в 2019 году получат ещё 300 млн рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Обновлено в 08:58
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 01:36
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Футбол
Роуз хочет завершить карьеру из-за расизма
Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз признался, что хочет завершить карьеру из-за расизма.
Обновлено в 09:52
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Экономика
Программа развития Крыма и Севастополя будет продлена до 2025 года
Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма и Севастополя будет продлена до 2025 года.
Обновлено в 05:09
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено в 05:33
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Тяжелые металлы, железо и никель, позволили фрагменту погибшей планеты пережить разрушение планетной системы, заявляют астрономы Уорикского университета (Великобритания) в журнале Science.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Футбол
Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев
Игру прокомментируют Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с «бровки» поля).
Обновлено в 09:23
Политика
В Венесуэле снова ждут российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Общество
В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Хоккей
Защитник «Салавата» Семенов дисквалифицирован на один матч
Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов дисквалифицирован на один матч за свое поведение в четвертом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда" (2:4), информирует официальный сайт лиги.
Обновлено в 10:16
Наука
Ученые выяснили, как страусы и киви разучились летать
Масштабный генетический анализ геномов всех бескилевых птиц показал, что они потеряли способность летать независимо друг от друга в результате накопления случайных мутаций в "мусорной" ДНК, а не в результате повреждения одних и тех же генов у их общего предка.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В литовскую Клайпеду зашла флотилия НАТО
В литовскую Клайпеду сегодня, 5 апреля, зайдут сразу восемь военных судов различных стран НАТО.
Обновлено в 08:32
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Авто
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Футбол
Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что когда ситуация 28-летнего Александра Кокорина разрешится, первыми, с кем он будет разговаривать по поводу продолжения карьеры, будет петербургский клуб.
Обновлено в 04:44