Футбол

«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в ГрозномRT на русском 06:11

Флаг Косова был замечен на стадионе «Ахмата» во время домашнего матча грозненцев с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), что вызвало недовольство со стороны посла Сербии. Ранее в МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ахмат» убрал флаг Косово с территории стадиона

Советский спорт06:17

«Ахмат» убрал флаг Косово со стадиона после недовольства Сербии

Sport24.ru06:06

Флаг-шок: Сербия требует убрать символику Косово с «Ахмат Арены»

Известиявчера в 17:01

С «Ахмат Арены» убрали флаг Косово после недовольства со стороны Сербии

Чемпионат05:43

«Ахмат»: «Мы подчинимся, если МИД примет какое-то решение по флагу Косово на стадионе»

Спорт-Экспресс04:39

КДК РФС: на данный момент по флагу Косово на арене в Грозном нарушения нет

РИА Новости03:56

«Ахмат» убрал флаг Косово со своего стадиона

Soccer.ru05:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика

В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие

Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из «Сватов»

Обновлено в 06:26
Общество

Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:41
Происшествия

Россиянин погиб в полиции после кражи бутылки водки

Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали по подозрению в краже водки в магазине.
Обновлено в 06:27
Общество

Названы самые популярные имена российских новорожденных

Обновлено в 01:36
Политика

«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»

Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Футбол

«Локомотив»-«Зенит»: как Семак выйдет из тисков лимита

«Зенит» и «Локомотив» сойдутся в матче, который можно было бы назвать центральным для 22 тура, если бы не московское дерби «Спартак»-ЦСКА, которое состоится днем ранее.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 06:02
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России

ВБ ожидает, что в 2019 году российский ВВП составит 1,4% Всемирный Банк снизил прогноз роста экономики России на 2019 год, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Политика

Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Политика

США отозвали въездную визу прокурора Международного уголовного суда

США отозвали въездную визу прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды из-за расследования действий американских военных в Афганистане, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис прокурора.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибла женщина и двое детей

В Московской области во время пожара в квартире погибла женщина и двое ее детей.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»

Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Специалисты в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения стали самыми востребованными в России.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Саратове произошла перестрелка у АЗС

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», перестрелка произошла у здания № 141 по Московскому шоссе.
Обновлено в 04:23
Политика

Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России

Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика

Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Общество

Суд приостановил работу магазина электроники «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина электроники на 30 дней, из-за того что он не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное