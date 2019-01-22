Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матчеРИА Новости 05:10
Футболисты грозненского "Ахмата" разошлись миром с венгерским "Гонведом" в контрольном матче на сборе в Турции. Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 1:1, в составе российской команды гол забил Аблае Мбенг.
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