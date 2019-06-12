«Ахмат» сыграет с «Марибором», «Види» и «Штурмом» на сборе в АвстрииРИА Новости 08:21

Сборы "Ахмата" в Австрии пройдут с 14 июня по 10 июля. Первый контрольный матч против "Марибора" состоится 19 июня, 22 июня грозненцы сыграют с "Види", а 26 июня "Ахмат" проведет встречу со словацким "ДАК 1904".

«Ахмат» сыграет с «Марибором», «Види» и «Штурмом» на сборе в Австрии

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