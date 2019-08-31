Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» (1:1) в матче 8-го тура чемпионата России. Гости открыли счет на 5-й минуте. Чуперка со стандарта мягкий навес исполнил в штрафную, Осипенко выпрыгнул и головой, а вернее даже больше затылком, протолкнул мяч в дальний угол ворот.

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«Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»

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