Футбол
LiveSport.ru«Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»
Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» (1:1) в матче 8-го тура чемпионата России. Гости открыли счет на 5-й минуте. Чуперка со стандарта мягкий навес исполнил в штрафную, Осипенко выпрыгнул и головой, а вернее даже больше затылком, протолкнул мяч в дальний угол ворот.
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Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
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Режиссер Джеймс Кэмерон не исключает, что шестая часть франшизы «Терминатор» будет представлена в виде трилогии.
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«Аталанта» расторгнет контракт с игроком спустя почти месяц после подписания
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Пятый канал вчера в 18:01
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Россиянину Даниилу Медведеву придется выплатить 9 тысяч долларов за несдержанное поведение во время матча US Open.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:12
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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
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Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
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Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
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The GEEK 03:26
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Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры на 464-м км трассы Москва–Уфа Кстовского района Нижегородской области.
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Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики и отметил, что Узбекистан добился значительных успехов в политической и экономической сфере, а также упрочил свой авторитет на международной арене.
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Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Польше призвал предпринимателей инвестировать в Украину, пообещав лично защищать эти инвестиции, сообщает его пресс-служба.
RT на русском 04:36
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31 августа легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Клинском районе Московской области, в результате которой погиб пилот и пострадала 12-летняя пассажирка.
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
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Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
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