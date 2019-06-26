Футбол
«Ахмат» разгромил словацкий клуб. Мбенг забил 5 головSoccer.ru 12:48
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Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Здоровье
Уборка жилища может заменить тренировку в спортзале
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Политика
В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков
Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Ким Кардашян появилась на публике в трендовых велосипедках
38-летняя Ким имеет огромную гардеробную. Она носит брендовую одежду и любит удивлять публику экстравагантными нарядами.
Обновлено в 13:41
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Политика
Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
Обновлено в 01:07
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Политика
Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию
Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Политика
Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
Обновлено в 13:15
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Общество
Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Обновлено в 10:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства
Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр
Российский спортсмен Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр-2019 в соревнованиях по вольной борьбе.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Разработка новой боевой экипировки «Сотник» стартует в 2020 году
Разработка экипировки для российских бойцов, которая придет на смену проекту «Ратник», стартует в 2020 году.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42