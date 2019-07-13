Футболисты грозненского "Ахмата" на своем поле разгромили "Краснодар" в матче молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Матч основных команд пройдет в воскресенье в Грозном на "Ахмат Арене".

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