Футбол
«Ахмат» разгромил «Краснодар» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 13:14
Футболисты грозненского "Ахмата" на своем поле разгромили "Краснодар" в матче молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Матч основных команд пройдет в воскресенье в Грозном на "Ахмат Арене".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Общество
«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
Обновлено в 10:56
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Обновлено в 10:45
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Происшествия
Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности
Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Экономика
Яша Хаддажи пояснил ценовую политику компании по аксессуарам и играм
Руководитель российского подразделения Nintendo Яша Хаддажи в интервью GameMAG рассказал о принципах формирования цен на продукцию компании, а также о подходе к локализациям.
Обновлено в 12:52
Футбол
Спартак — Сочи 1:0
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с неназначенным пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Супруга хоккеиста Овечкина опубликовала фото из отпуска на яхте
Хоккеист Александр Овечкин вместе с супругой моделью Анастасией Шубской отдыхают перед новым игровым сезоном спортсмена.
Обновлено в 10:55
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Футбол
Объявлены составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч первого тура РПЛ
"Ростов" и "Оренбург" опубликовали стартовые составы на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:41
Политика
Нейросеть превратила Путина и Трампа в одного человека
3D-художник Александр Курт (Alexander Court) объединил Дональда Трампа и Владимира Путина в одного человека с помощью нейросетей.
Обновлено в 11:24
Политика
Немцы считают здоровье Меркель её личным делом
Большая часть опрошенных немцев считает, что состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель — её личное дело.
Обновлено в 08:17
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия
В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
Как сообщается на официальном сайте компании, никто не пострадал. Инцидент произошел около четырех часов утра.
Обновлено в 03:00
Автоспорт
Квят занял 17-е место в квалификации «Гран-при Великобритании»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Великобритании".
Обновлено в 09:20
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50