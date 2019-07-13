В составе грозненской команды голами отметились Арсен Адамов (9-я минута), Мурсалин Денилханов (24) и Турпал Абзаев (61). Добавим, что встреча основных команды пройдет 14 июля на стадионе Ахмат-Арена в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени.

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