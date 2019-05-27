«Ахмат» расстался с Мохаммади и БалаемSport24.ru вчера в 19:04

Грозненский «Ахмат» по итогам сезона-2018/19 покидают два футболиста — иранский защитник Милад Мохаммади и албанский форвард Беким Балай. Как сообщает пресс-служба клуба, у игроков истекли сроки контрактов.

«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем

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