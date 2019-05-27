Футбол

«Ахмат» расстался с Мохаммади и БалаемSport24.ru вчера в 19:04

Грозненский «Ахмат» по итогам сезона-2018/19 покидают два футболиста: иранский защитник Милад Мохаммади и албанский форвард Беким Балай. Как сообщает пресс-служба клуба, у игроков истекли сроки контрактов.
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«Ахмат» объявил об уходе Мохаммади и Балая

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Нападающий Балай и защитник Мохаммади покидают ФК «Ахмат»

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Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»

Спорт-Экспрессвчера в 23:54

«Ахмат» покинули Мохаммади и Балай. Родолфо войдет в тренерский штаб команды

Sportbox.RUвчера в 20:13

«Ахмат» покинули Мохаммади и Балай. Родолфо войдет в тренерский штаб команды

Матч ТВвчера в 20:11

«Ахмат» расстается с Мохаммади, в трансфере которого заинтересован «Зенит» и лично его напарник по сборной Ирана Сердар Азмун

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«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем

Sport24.ruвчера в 19:04
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