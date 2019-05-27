Футбол

«Ахмат» расстался с Мохаммади и БалаемSport24.ru вчера в 19:04

Грозненский «Ахмат» по итогам сезона-2018/19 покидают два футболиста: иранский защитник Милад Мохаммади и албанский форвард Беким Балай. Как сообщает пресс-служба клуба, у игроков истекли сроки контрактов.
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«Ахмат» покинули Мохаммади и Балай. Родолфо войдет в тренерский штаб команды

Sportbox.RUвчера в 20:13

Мохаммади попрощался с болельщиками «Ахмата»

Спорт-Экспресс04:25

«Ахмат» объявил об уходе Мохаммади и Балая

Чемпионат02:09

Нападающий Балай и защитник Мохаммади покидают ФК «Ахмат»

РИА Новости00:43

Мохаммади покинул «Ахмат»

Советский спорт04:44

«Ахмат» покинули Мохаммади и Балай. Родолфо войдет в тренерский штаб команды

Матч ТВвчера в 20:11

«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем

Sport24.ruвчера в 19:04
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Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Как сообщает "Федеральное Агентство Новостей", специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 03:59
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу

Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Политика

В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом

В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков

Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.
Обновлено в 03:38
Общество

Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву

Обновлено вчера в 06:44
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Авто

Компания KIA готовит новое поколение Kia Optima

Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты

Представлен новый восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено вчера в 13:33
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Хоккей

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира

За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Единоборства

Даниэль Кормье: Было трудно смотреть, как Бейдер вырубал Емельяненко

Трудно наблюдать, как Бейдер вырубает таких парней, как Федор Емельяненко. Он доминировал в бою с Митрионом и нокаутировал Мухаммеда Лаваля.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено вчера в 13:20
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Петербуржец попал под колеса собственного автомобиля

Обновлено в 03:35
Политика

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

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Шоу-бизнес

Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей

Как рассказал Андрей Данилко, слова которого приводит «СтарХит», на празднестве собрались все звезды украинского шоу-бизнеса.
Обновлено в 03:58
Происшествия

При нападении акулы на Гавайях погиб человек

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Армия и оружие

Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:07
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Милад Мохаммади
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Беким Балай
Албанский футболист
Албанский футболист, играющий на позиции нападающего, выступающий за российский клуб «Ахмат» и сборную Албании.
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